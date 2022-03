Unfall : Zusammenstoß auf der B53 bei Schweich – E-Auto beginnt zu qualmen (Fotos)

Foto: Agentur Siko 5 Bilder Unfall auf der B53 in Schweich

Schweich Zwei Autos sind am Mittwochabend in Schweich frontal zusammengestoßen. Ein Auto qualmte nach dem Crash, weshalb die Feuerwehr anrückte. Was bisher bekannt ist.

Am Mittwochabend gegen 18.25 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B 53 im Kreuzungsbereich vom Ermesgraben in Schweich (Kreis Trier-Saarburg). Nach ersten Informationen hat ein Autofahrer die Vorfahrt des anderen missachtet. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Alle Beteiligten hatten Glück – es wurde niemand verletzt. Dennoch musste die Feuerwehr anrücken.