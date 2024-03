Zeugen gesucht Gefährliches Wendemanöver auf der B53: Erst Zusammenstoß, dann Flucht

Der Geschädigte war laut Polizei mit seinem dunklen BMW auf der B53 von Trier in Fahrtrichtung Schweich unterwegs. In der Abfahrt Schweich-Issel hielt zu diesem Zeitpunkt ein weißer Kastenwagen. Kurz bevor der dunkle BMW die Abfahrt passierte, fuhr der Kastenwagen rücksichtslos und ohne vorherige Ankündigung auf die B53 auf. Der Fahrer des BMW wich sofort scharf aus und fuhr auf die Gegenfahrspur. Nur so konnte er nach eigenen Angaben eine Frontalkollision vermeiden. Trotzdem stießen die beiden Fahrzeuge leicht an der Front des weißen Kastenwagens und dem hinteren Kotflügel des Autos zusammen.