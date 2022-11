Sechsstelliger Schaden : Halle stürzt in Schweich-Issel ein - So sieht es dort aus (Fotos/Video)

Update Schweich-Issel In Schweich-Issel ist am Freitagmorgen eine Halle in einer Spedition eingestürzt. Ob es Verletzte gibt und was dort passiert ist, weiß der Inhaber. Die aktuellsten Infos.

Weiterleiten Drucken Von Andreas Sommer und Harald Jansen

Gegen 7.40 Uhr wurden die Anwohner in der Straße Zum Bahndamm in Schweich-Issel am Freitagmorgen durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Zunächst, so schilderte eine Anwohnerin, habe sie gedacht, dass ein LKW-Anhänger von der Zugmaschine gerutscht sei. Doch schnell sei klar geworden, dass der laute Knall eine ganz andere Ursache hatte: Das Hallendach einer im Industriegebiet Schweich-Issel ansässigen Spedition war eingestürzt und hatte große Teile des Gebäudes mit sich gerissen. Nach Angaben der Polizei entstand ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe.

Menschen kamen nach Auskunft von Geschäftsführer Edwin Gangolf nicht zu Schaden. Zum Unglückszeitpunkt hielt sich niemand in dem Gebäude auf. Ein Mitarbeiter sei im Büro gewesen, das sich in unmittelbarer Nähe zur Halle befindet. Das Büro könne derzeit nicht genutzt werden, da die Gefahr bestehe, dass sich weitere Teile der Hallenkonstruktion lösten. Ein Bürocontainer soll nun aufgestellt werden, damit der Geschäftsbetrieb in normalen Umfang weitergeführt werden kann.

In der Halle seien vor allem leere Paletten gelagert gewesen. Die Fahrzeuge der Spedition seien beim Einsturz der Halle nicht beschädigt worden. Nach Auskunft des Geschäftsführers stammt die Halle aus dem Jahr 1979. In jenem Jahr war der Betrieb aus Trier-Ehrang nach Schweich-Issel verlegt worden.

Im Einsatz waren neben der Polizei Schweich auch rund 25 Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren Schweich und Issel. Nach Auskunft von Alexander Loskyll, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Schweich, war die Feuerwehr rund zwei Stunden im Einsatz. Deren Mitglieder hatten unter anderem überprüft, ob sich noch Menschen unter den Trümmern befinden. „Schnell war klar, dass ich niemand in der Halle befunden hatte“, sagt Loskyll im Gespräch mit dem TV. Zudem wurde sichergestellt, dass von durch Stromkabel oder Betriebsstoffen keine Gefahr ausgeht. Da sich die Halle auf einem eingezäunten Gelände befindet, gehe keine unmittelbare Gefahr für die Öffentlichkeit aus.