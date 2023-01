Silvester : Brände in Schweich und Kenn: Zehnköpfige Gruppe schießt gefährlich mit Feuerwerksbatterie (Fotos)

Brände in Schweich und Kenn: Zehnköpfige Gruppe schießt gefährlich mit Feuerwerksbatterie (Fotos)

Schweich/Kenn Die Polizei Schweich berichtet aus der Silvesternacht von zwei Bränden, bei denen zumindest in einem Fall ein sehr gefährliches Verhalten vorausgegangen ist.

In der Silvesternacht ereigneten sich im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Schweich zwei Sachbeschädigungen durch Feuerwerkskörper. Gegen 00.45 Uhr, lösten mehrere Feuerwerksbatterien im Inneren eines Abfallcontainers in Schweich in der Straße Unter Mastein einen Brand aus. Ob die Feuerwerkskörper glimmend entsorgt oder bewusst im Inneren des Containers entzündet worden sind, ist bislang unklar.