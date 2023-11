Kurioser Vorfall in Schweich 59-Jähriger kommt mit Schwertern zur Polizeidienststelle – und verliert Führerschein

Laut Polizei erschien der Mann in der Nacht auf Donnerstag gegen 1.07 Uhr mit seinem Auto auf der Polizeidienststelle in Schweich. In seinen Händen hielt er zwei Dekorationsschwerter – als Beweismittel, weil eine „unberechtigte Person in seiner Wohnung gewesen sei und die Deko-Schwerter danach falsch herum an der Wand hingen“, wie er schilderte.