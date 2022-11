Notarzteinsatz : Radfahrer bei Schweich von Auto angefahren und schwer verletzt

Das Fahrrad an der Unfallstelle. Foto: Agentur SIKO

Schweich Ein Radfahrer war am Sonntagabend von Föhren aus in Richtung Trier unterwegs. Auf der L 47 wurde er von einem Auto angefahren.

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr auf der L 47 zwischen Trier-Quint und Föhren unweit des Haardthofes. Ein 30-jähriger Radfahrer fuhr mit seinem Rad von Föhren in Richtung Trier, als er von hinten aus noch ungeklärter Ursache von einem Auto erfasst wurde. Dabei wurde der Radfahrer schwer Verletzt. Er wurde vom Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.