Parkunfall : Skoda beschädigt, Polizei sucht Zeugen

Schweich Auf einem Parkplatz in der Uhlengartenstraße in Schweich ist am Montag zwischen 16.45 Uhr und 17.45 Uhr ein weißes Auto der Marke Skoda durch ein anderes Auto beschädigt worden. Der Parkplatz befindet sich gegenüber des dortigen Eiscafés.

