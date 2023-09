Hinweise gesucht Betrüger wird in Sparkassenfiliale gefilmt – Kennen Sie diesen Mann? (Video)

Der Mann ist laut Polizei am Nachmittag des 24. Mai 2023 bei der Sparkassenfiliale in Schweich aufgetaucht und hat mit Hilfe eines gefälschten Personalausweises sich als jemand anderes ausgegeben. Die Mitarbeiter hielten den Betrüger tatsächlich für den Geschädigten und zahlten ihm am Geldautomaten einen dreistelligen Betrag aus. Die dabei entstandenen Aufnahmen hat die Polizei nun veröffentlicht und bittet um Hinweise zu dem Mann.