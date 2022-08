Tier in Schweich gesichtet : Nilgans mit Armbrust-Pfeil verletzt: Polizei sucht nach möglichem Jagdwilderer

Trier/Schweich Nach der Sichtung einer Nilgans, in deren Flügel der Bolzen einer Armbrust steckt, sucht die Polizei nach einem potenziellen Jagdwilderer. Und nach dem Tier – was sich jedoch schwierig gestalten könnte.

Es ist ein sehr unschöner Anblick, den ein Zeuge am Sonntagnachmittag an der Mosel machte: Der Passant sah eine Nilsgans, in deren Körper der Bolzen einer Armbrust steckte. Er informierte die Polizei, die sich auf die Suche nach dem verletzten Tier machte. Mit Erfolg: Am Fährturm und Sportboothafen in Schweich fanden Polizei und Feuerwehr das Tier, konnten es jedoch nicht einfangen.