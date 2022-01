Unfall : Autofahrerin übersieht Motorrad: Bikerin bei Zusammenstoß im Kreisverkehr in Schweich verletzt (Fotos)

Schweich Ein Motorrad und ein Auto sind im Verkehrskreisel in Schweich zusammengekracht. Die Bikerin wurde dabei verletzt. Es kam zu größeren Verkehrsbehinderungen.

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstagmorgen, gegen 9.25 Uhr, am Kreisel in der Brückenstraße in Schweich. Nach Informationen der Polizei war eine junge Motorradfahrerin mit ihrem Bike auf der Brückenstraße unterwegs und bog in den Kreisel ein.