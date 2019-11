Schweich Ein in der Mathenstraße in Schweich geparkter grauer VW Golf ist zwischen Samstag, 2. November, 18.15 Uhr, und Sonntag, 3. November, 10.30 Uhr, erheblich beschädigt worden.

Ein in der Mathenstraße in Schweich geparkter grauer VW Golf ist zwischen Samstag, 2. November, 18.15 Uhr, und Sonntag, 3. November, 10.30 Uhr, erheblich beschädigt worden. Das Auto stand auf dem Parkplatz am Sportplatz. Die Polizei vermutet, dass der geparkte Wagen durch ein anderes Auto beim Ausparken an der linken Seite beschädigte wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 1500 Euro.