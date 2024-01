Auf der B53 Vier Verletzte bei Verkehrsunfall in Schweich

Gegen 13.30 Uhr ereignete sich am Freitag, 19. Januar 2024, ein Verkehrsunfall bei der Einmündung Ermesgraben/Schweich, bei dem zwei Autos kollidierten. Ein Fahrzeug, das in Richtung Schweich fuhr, wollte von der B53 nach links in Richtung des Ermesgraben abbiegen. Ein entgegenkommender Wagen war auf der B53 in Richtung Trier unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, infolge dessen vier Insassen verletzt und vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.