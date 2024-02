Kollision in Schweich Zwei Schwerverletzte durch Unfall auf der B 53 – hoher Sachschaden

Eine 41-jährige Ford-Fahrerin befuhr die B 53 aus Schweich kommend in Richtung Trier. Ein 61-jähriger VW-Fahrer befuhr die B 53 aus Trier kommend und wollte nach links in die K 39 in Richtung Ermesgraben einbiegen. Hierbei übersah der VW-Fahrer das entgegenkommende Auto, wodurch es zu einer schweren Kollision kam. Der Unfallverursacher und seine 48-jährige Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser transportiert. Auch die 41-jährige Ford-Fahrerin musste mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.