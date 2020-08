Zeugen gesucht : Schweinskopf und NSU-Schriftzug auf Wittlicher Firmengelände – Polizei ermittelt

Wittlich Ein Fahrradfahrer hat den abgeschnittenen Tierkopf am Samstagmorgen auf dem Parkplatz einer Lackiererei entdeckt.

(red) Unbekannte haben vor einer Lackiererei in der Belinger Straße in Wittlich einen abgeschnittenen Schweinskopf in einer großen, roten Lache abgelegt. Neben den Kopf sprühten der oder die Täter den Schriftzug NSU. Das hat die Polizei mitgeteilt. Ein Zeuge, der mit seinem Fahrrad unterwegs warm hatte den Kopf am Samstag. 1. August, gegen 6.30 Uhr auf dem firmeneigenen Parkplatz der Lackiererei in dem Wittlicher Industriegebiet bemerkt und die Polizei informiert