Blaulicht : Auto erfasst Fußgänger zwischen Kyllburg und Badem – schwer verletzt

Kyllburg/Badem Ein Auto hat am Freitag zwischen Kyllburg und Badem einen Fußgänger erfasst. Was die Polizei zum Unfall mitteilt.

Der Fahrer des Autos befuhr demnach die Strecke in Fahrtrichtung Badem. Dabei übersah er den dunkel gekleideten Fußgänger zu seiner rechten Fahrzeugseite, welcher schlecht sichtbar am Fahrbahnrand ging. Das Auto erfasste den Fußgänger. Dieser wurde durch den Aufprall in den Straßengraben geschleudert. Er wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.