Blaulicht : Schwer verletzt: Autofahrer prallt mit seinem Wagen gegen einen Baum (Update)

Trassem Aus bisher ungeklärter Ursache ist ein Autofahrer am Freitag bei Trassem mit einem Baum kollidiert. Die Polizei hat die Ermittlungen nach der Unfallursache aufgenommen.

Am Freitagvormittag gegen 10.45 Uhr kam es laut Polizei bei Trassem zu einem Unfall mit einem Schwerverletzten. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der alleinbeteiligte Autofahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit seinem Wagen frontal mit einem Baum. Er wurde schwer verletzt in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.