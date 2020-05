Unfall : Schwer verletzt - Kran klemmt Volvo-Mitarbeiter in Konz ein

Schwer verletzt - Kran klemmt Volvo-Mitarbeiter in Konz ein

Konz Am Vormittag wurde ein Mitarbeiter der Firma Volvo in Konz schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall gegen 10.50 Uhr am Dienstag, 5. Mai. Nach ersten Ermittlungen fiel der Lastkran eines Baggers beim Versetzen um und klemmte den Mitarbeiter an den Oberschenkeln ein. Der Verletzte wurde mit dem Air-Rescue Luxemburg in ein Trierer Krankenhaus gebracht. Im Einsatz waren darüber hinaus das DRK Konz und die Polizei Konz.