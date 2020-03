Blaulicht : Schwer verletzt – Mann wird von Radlader eingeklemmt

Franzenheim Ein Radlader setzt sich in Bewegung, der Fahrer wird von dem Fahrzeug eingeklemmt. Die Feuerwehr befreit den Schwerverletzten, der ins Krankenhaus kommt.

In Franzenheim ist am Donnerstagabend gegen 18.10 Uhr auf einem Privatgrundstück in Hanglage ein Radlader bei Arbeiten selbstständig in Bewegung geraten. Der Fahrer wurde dabei von einem Rad eingeklemmt.