Kostenpflichtiger Inhalt: Zerstörungswut : Schwere Sachbeschädigung - Unbekannte legen Feuer an Blitzeranhänger auf B51 (Fotos/Video)

Foto: TV/Florian Blaes 11 Bilder Feuer an Blitzeranhänger bei Meckel am 19. April 2020.

Meckel Unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr am Blitzeranhänger an der B51 nahe Meckel ein Feuer gelegt. Die Polizei hat die Ermittlungen im Fall der schweren Sachbeschädigung aufgenommen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Florian Blaes

„Ein Blitzeranhänger steht auf B 51 zwischen Meckel und Helenenberg in der 100er-Zone.“ So oder ähnlich konnte man in diesen Tagen die Verkehrsmeldungen über das Radio hören. Und schon wieder haben Unbekannte eine schwere Sachbeschädigung begangen.

Am heutigen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr bemerkten aufmerksame Verkehrsteilnehmer, das auf der Bundesstraße 51 zwischen Meckel und Helenenberg in Fahrtrichtung Trier unbekannte Täter ein Feuer vor dem Blitzgerät gelegt hatten. Zeitgleich hatte wohl auch die eingebaute Alarmanlage ausgelöst. Die Polizei Bitburg rückte umgehend mit mehreren Streifenwagen an. Auch die Feuerwehr Welschbillig wurde für die Löscharbeiten zur Geschwindigkeitsmessanlage alarmiert.

Info Bauweise der Blitzeranhänger Solche semi-mobilen Geschwindigkeitsmessanlagen (Blitzeranhänger) sind schuss- und brandsicher ausgestattet. Sobald Sensoren im Inneren des Gerätes eine erhöhte Temperatur messen, wird ein Notruf an die entsprechende Polizeiwache gesendet und eine Löschanlage setzt ein. Der Spalt für Kamera und Messgerät ist mit Panzerglas ausgestattet. Der Anhänger kann mit jeder Anhängerkupplung eines Fahrzeugs bewegt werden. Jedoch wird die Kupplung beim Messbetrieb abgesenkt, und eine gepanzerte Außenhülle verdeckt diese.

Vor Ort fanden die Beamten der Polizei ein Feuer vor dem Blitzeranhänger vor. Vermutlich wurde noch Brandbeschleuniger benutzt. Das Feuer hatte auch auf das Gerät übergegriffen. Mit mehreren Feuerlöschern konnten die Flammen schnell gelöscht werden.

Die Brandermittlungen hat die Polizei übernommen.

An der semi-mobilen Geschwindigkeitsmessanlage entstand nach bisherigen Erkenntnissen ein erheblicher Sachschaden. Das Messgerät ist erst einmal nicht mehr einsatzbereit. Dennoch werden die mutmaßlichen Täter mit ihrem Versuch, Blitzerfotos und Daten zu löschen, kein Erfolg gehabt haben. Alle Daten sind auch bei einem solchen Ereignis gesichert.

Zeugen, welche Beobachtungen gemacht haben, sollen sich bei der Polizei Bitburg unter 06561/ 9685-0 melden.