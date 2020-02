Feuerwehr : Schwere Überflutungen nach Starkregen in der Region Trier: Ortsdurchfahrt unpassierbar, Bahnstrecke gesperrt

In Trier-Zewen und anderen Orten wurden Parkplätze, Straßen, Keller und Wohnungen überflutet. Foto: Florian Blaes

Trier/Konz/Aach/Hetzerath Durch den enormen Dauerregen der Nacht zum Dienstag und der vergangenen Tage haben viele Bäche das Wasser nicht mehr aufnehmen können, und es kam zu schweren Überflutungen. Allein im Landkreis Trier-Saarburg und in der Stadt Trier waren mehr als 550 Einsatzkräfte beteiligt. Die Bahnstrecke Obermosel wurde gesperrt, die Ortsdurchfahrt Hetzerath wurde als unpassierbar gemeldet.

Am frühen Dienstagmorgen gegen 0 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer und Anwohner in Hetzerath (Kreis Bernkastel-Wittlich), dass die Durchfahrtsstraße in Hetzerath aufgrund starken Regens nicht mehr befahrbar sei. Grund hierfür war nach Auskunft der Feuerwehr, dass ein Bachlauf die Wassermassen nicht mehr abführen konnte, so dass diese in die Ortslage Hetzerath liefen und die Ortsdurchfahrtsstraße für den Verkehr gesperrt werden musste. Um 5.13 Uhr meldete die Polizei Wittlich, die Feuerwehr sei weiterhin mit der Reinigung der Fahrbahn beschäftigt. Eine Aktualisierung dieser Meldung erfolge, sobald die Straße wieder befahrbar sei.

In Trier und im Kreis Trier-Saarburg ging ab 22 Uhr an mehr und mehr Orten der Einsatz los. Allein in Trier ware mehr als 100 Einsatzkräfte beteiligt. Im Verlauf der Nacht wurde zur Koordinierung und Unterstützung der Leitstelle Trier und der Feuerwehreinsatzzentralen (FEZ) die technische Einsatzleitung (TEL) alarmiert. Diese baute ihren Stützpunkt am Feuerwehrgerätehaus in Konz auf.

Es gab drei Schwerpunkte während der Unwetter in Aach, Konz-Oberemmel und in der Stadt Trier. Darüber hinaus mussten in allen Verbandsgemeinden des Landkreises Trier-Saarburg viele Feuerwehren ausrücken, um Keller leer zu pumpen und überflutete Straßen zu sichern. Im Laufe des frühen Morgens ließ der Regen nach, und die Einsatzintensität wurde geringer.

Aach Den 1100-Einwohner-Ort in der Verbandsgemeinde (VG) Trier-Land hat es mitunter am schlimmsten betroffen. Hier war am späten Abend kein rein- und rauskommen mehr möglich. Der Aacherbach und der Klinkbach sind über ihre Ufer getreten und wie ein reißender Strom durch den Ort geflossen. Hierbei wurden viele Häuser, Keller und Garagen überschwemmt. Besonders betroffen waren die Trierer Straße, Brunnenstraße und Beßlicherstraße. Durch den großen Druck der Wassermassen wurden parkende Autos verschoben.

Die betroffenen Menschen brachten ihr Hab und Gut in Sicherheit, so gut es ging. Die Feuerwehr brachte im Eiltempo Hunderte Sandsäcke bei und befüllte diese. Dazu bezutzte sie auch den Sand des örtlichen Spielplatzes. Mit Brettern versuchte man Herr der Lage zu werden, doch das Wasser war stärker und bahnte sich seinen Weg durch die Ortslage.

In einem großen Kräfteaufgebot versuchten die Feuerwehren alles Mögliche, um die Wohnungen zu schützen. Im Akkord wurden Häuser und Keller leer gepumpt. Die Schäden sind groß, immerhin wurde niemand verletzt.

Trier Ähnliches Bild in Trier-Zewen. Dort ist der Zewener Bach über die Ufer getreten und hat die Kordelerstraße und Kirchenstraße überflutet. Auch in Zewen wurden zahlreiche Häuser mit Sandsäcken geschützt und Barrieren gebaut. Zeitgleich kam es in der Krahnenstraße zu einem enormen Wassereinbruch auf einem großen Parkplatz und in den umliegenden Häusern. Die Wassermassen konnten durch die Kanalisation nicht mehr aufgenommen werden und drückten sich so nach oben.

Binnen Sekunden stand ein Parkplatz mit vielen geparkten Autos Zentimeterhoch unter Wasser. Zudem lief das Wasser in die Keller vieler Häuser. Mit mehreren Pumpen und langen Leitungen wurde das Wasser über das Krahnenufer in die Mosel geleitet und abgepumpt. Hierzu musste die Uferstraße für den Verkehr komplett gesperrt werden.

Während der Abpumparbeiten wurden die Autos aus dem Wasser nach und nach abgeschleppt. Mit Hilfe der Polizei konnten einige Fahrzeughalter ausfindig gemacht werden. Es dauerte Stunden, bis das gesamte Wasser abgepumpt war. Viele Löschzüge der Stadt Trier waren zeitgleich im gesamten Stadtgebiet mit Pumparbeiten an vollgelaufenen Kellern beschäftigt.

Konz-Oberemmel In dem Konzer Stadtteil kam es in der Nacht ebenfalls zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Dort trat der „Oberste Weiher“ über die Ufer und überschwemmte ein angrenzendes Mehrfamilienhaus und Weingut. Die Feuerwehr musste im Gebäude eingeschlossene Bewohner retten. Der Keller wurde ebenfalls überschwemmt.

Besonderheit war hier, dass im Keller Öltanks mit einem Tankinhalt von 10 000 Litern gelagert sind. Trotz des schwierigen Einsatzes wurde nach Angaben der Rettungskräfte das Wasser nicht mit Öl kontaminiert. Der Gefahrstoffzug des Katastrophenschutzes Trier-Saarburg war dennoch vor Ort für den Fall einer Verschmutzung. Mit vielen Tauchpumpen wurde das Wasser aus den Räumlichkeiten gepumpt.