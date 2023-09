Starkregen, Hagel, Gewitter Schwere Unwetter über der Region Trier: Besonders die Eifel mit mehren Sturzfluten betroffen (Fotos)

Über der Region hat es am Dienstagabend gekracht. Es blitzte, donnerte, hagelte und regnete in Strömen. Sturzfluten und vollgelaufene Keller waren die Folge. Welche Orte es in der Region besonders getroffen hat.

13.09.2023, 06:52 Uhr

Unwetter: Sturzflut in Duppach am 12.09.2023 32 Bilder Foto: TV/Florian Blaes

Von Florian Blaes

Plötzlich ist es dunkel über Trier und der Region. Dicke, düstere Wolken türmten sich am frühen Abend auf. Dann krachte es auch schon. Das angekündigte Unwetter zog dann auch über die Region Trier. Starkregen, Gewitter und Hagel waren dabei. Welche Schäden das Unwetter hinterlassen hat: Hier geht es zur Bilderstrecke: Unwetter: Sturzflut in Duppach am 12.09.2023