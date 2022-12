Vollsperrung : Schwerer Autounfall bei Osburg mit vier Verletzten (Fotos)

Update Osburg Bei einem Unfall auf der L151 bei Osburg sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Drei Autos sind dabei zusammengestoßen. Die Kreuzung musste für längere Zeit gesperrt werden.

Auf der L151 bei Osburg/Neuhaus ist es am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 17.53 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen gekommen. Ein Autofahrer, der aus Richtung Thomm die L151 in Richtung Osburg kreuzen wollte, kollidierte dabei mit einem aus Richtung Trier kommenden Auto und schob dieses nach dem Zusammenprall in ein drittes Fahrzeug, das auf der gegenüberliegenden Seite der Kreuzung ebenfalls auf die L151 einbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß wurden vier Menschen verletzt, die nach erster Untersuchung am Unfallort zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden.