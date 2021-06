Blaulicht : Schwerer Unfall auf A60-Abfahrt bei Wittlich

Wittlich Beim Abbiegen übersah ein Autofahrer ein anderes Fahrzeug. Dabei wurde eine Frau schwer verletzt.

Der Unfallverursacher befuhr die A 60 aus Richtung Bitburg und bog an der Abfahrtstelle Wittlich-West in Richtung L 141 ab. An der Einmündung zur L 141 wollte er nach links in Richtung Wittlich. Beim Abbiegen übersah er ein Auto, das aus Richtung Wittlich kam. Es kam zum Zusammenprall.