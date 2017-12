später lesen Verkehrsunfall Ein Verletzter bei Unfall auf Autobahndreieck Moseltal (Fotos) (Update) FOTO: Teilen

Während eines Staus auf der A 602 in Richtung Trier sind am Montagmittag zwei Autos und ein LKW aufeinandergefahren. Ein Fahrer wurde leicht verletzt. Die Polizei musste den Verkehr einspurig am Unfall vorbeileiten. Mittlerweile ist die Strecke wieder frei. red