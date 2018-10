Schwerer Unfall auf B418 Metzdorf - Zwei Schwerverletzte (Fotos)

Auf der Bundesstraße 418 ist es am frühen Dienstagmorgen gegen 0.40 Uhr nahe Metzdorf zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Von Florian Blaes

Nach ersten Polizeiangaben ist ein Autofahrer in Richtung Ralingen unterwegs gewesen. Er kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum in der Böschung.

Die Feuerwehr rückte mit technischem Gerät an. Die beiden Fahrzeuginsassen waren zwar nicht eingeklemmt, ihre Verletzungen waren jedoch so schwer, dass mit der Rettungsschere das Dach des Fahrzeugs aufgeschnitten werden musste. So konnte der Rettungsdienst eine schonende Rettung vornehmen. Das Auto wurde gegen weiteres Abrutschen an einem Feuerwehrfahrzeug gesichert.

Beide Menschen wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Am Auto entstand Totalschaden, es wurde abgeschleppt.

Die B418 war für mehr als 1,5 Stunden für den Verkehr gesperrt.

Im Einsatz waren die Feuerwehren aus Metzdorf und Langsur. Weiterhin das DRK Ehrang und die Malteser Welschbillig, der Notarzt Ehrang und die Polizei Trier.