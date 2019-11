Glätteunfälle: Aktualisierung : Starker Schneefall sorgt für Unfälle und glatte Straßen in Eifel und Hochwald

Prüm/Kell Am Montagabend hat es oberhalb 300 Meter stark angefangen zu schneien. Das führte zu Unfällen im Hochwald und in der Eifel. Meist blieb es bei Blechschäden, es gab allerdings auch Verletzte.

Auf der K 75 zwischen Kell am See und Holzerath kam ein Auto auf schneebedeckter Fahrbahn von der Straße ab und landete im Straßengraben. Verletzt wurde niemand. Kurze Zeit später kam auf der L 143 zwischen Kell am See und Schillingen ein Auto ebenfalls auf einer Kuppe von der Straße ab und landete auf einem Feld. Hierbei riss er ein Verkehrsschild um. Auch hier blieb der Fahrer unverletzt. Die Feuerwehr Kell am See sicherte bei starkem Schneefall gemeinsam mit der Polizei die Unfallstelle ab. An beiden Autos entstand hoher Sachschaden. Auf Steigungen blieben viele Autos und LKW hängen. Der Räum- und Streudienst war im Dauereinsatz.