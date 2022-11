Verkehr : Schwerer Unfall auf der A 1 — Vollsperrung in Richtung Trier

Schwerer Unfall auf der A 1 — Vollsperrung in Richtung Trier

Salmtal Auf der A 1 ist ein Kleintransporter laut Polizeiangaben ungebremst auf einen Stau aufgefahren. Der Fahrer ist offenbar lebensgefährlich verletzt.

Auf der A 1 kam es heute Morgen gegen 8.05 Uhr in Fahrtrichtung Trier kurz hinter der Anschlussstelle Salmtal zu einem schweren Verkehrsunfall.

Die A 1 ist deshalb ab der Anschlussstelle Salmtal in Fahrtrichtung Trier voll gesperrt. Die Autobahnmeisterei Wittlich hat bereits eine Umleitung eingerichtet. An der Ausleitung am Kreuz Wittlich kommt es aktuell zu mehreren Kilometern Stau.