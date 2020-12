Blaulicht : Schwerer Unfall auf der A 60 bei Landscheid (Fotos)

Foto: TV/Andreas Sommer 20 Bilder Eine Person bei Unfall auf der A60 bei Landscheid schwer verletzt

Landscheid Bei einem Unfall auf der A 60 in Höhe von Landscheid ist am Donnerstagabend ein Fahrer in seinem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Die Autobahn war während der Rettungsarbeiten zwei Stunden lang gesperrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Sommer

Der Unfall ereignete sich gegen 21.45 Uhr am Donnerstag in Höhe der Anschlussstelle Landscheid: Aus bisher ungeklärten Gründen kam der PKW-Fahrer, unterwegs in Richtung Wittlich, nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr die Böschung hinauf und kollidierte mit dem Brückenkopf der überquerenden Bundesstraße 50.

Der Wagen wurde auf die Autobahn zurückgeschleudert und blieb nach etwa 100 Metern an der Mittelleitplanke auf dem Dach liegen.

Foto: Fritz-Peter Linden