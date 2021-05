Hinterachse schleudert nach Auffahrunfall auf Gegenfahrbahn : Zwei Schwerverletzte nach Kollision auf A1 zwischen Hermeskeil und Nonnweiler (Update)

Hermeskeil Bei einem Unfall am Mittwochmittag auf der A 1 nahe Hermeskeil sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Die Autobahn in Richtung Saarbrücken war für mehrere Stunden gesperrt.

Ein Transporter der Marke Ford Transit war laut Polizei gegen 13 Uhr auf der A1 von Trier in Richtung Saarbrücken unterwegs. Kurz vor der Anschlussstelle Nonnweiler-Bierfeld sei der Wagen bei regennasser Fahrbahn und während eines Hagelschauers auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Durch den Aufprall geriet der Transporter ins Schleudern. Ein nachfolgender dritter Wagen kollidierte daraufhin mit dem Ford Transit, wodurch die Hinterachse laut Polizei abriss und über die Mittelleitplanke auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Dadurch kam es dort zu einem weiteren Unfall.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die A 1 in Richtung Saarbrücken zwischen Hermeskeil und Nonnweiler für etwa zwei Stunden voll gesperrt. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich an der Anschlussstelle Hermeskeil abgeleitet.