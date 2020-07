Schwerer Unfall : Zusammenstoß auf der B419 bei Palzem - Motorradfahrer schwer-, Frau leicht verletzt

Palzem Eine Frau hat auf der B419 bei Palzem einen Motorradfahrer übersehen und damit laut Polizei nach ersten Ermittlungen einen schweren Unfall verursacht.

Der schwere Unfall hat sich am 19. Juli, gegen 11.30 Uhr ereignet.

Laut Polizei soll er sich so abgespielt haben: Eine Motorradgruppe aus Frankreich war auf der B419 aus Nennig kommend in Richtung Palzem unterwegs. Eine 38-jährige Fahrerin fuhr auf der L132 von Kreuzweiler kommend mit ihrem Auto und bog an der Einmündung nach links auf die B 419 ein.