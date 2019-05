Unfall bei Sinspelt : Zwei Menschen bei Kollision auf der B50 schwer verletzt

Foto: Polizei Bitburg

Sinspelt Ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei Autos hat sich am Mittwoch gegen 13.45 Uhr auf der B50 ereignet. Nach Angaben der Polizei in Bitburg fuhr in 20-jähriger Mann aus dem Großherzogtum Luxemburg mit seinem Audi von Sinspelt kommend in Fahrtrichtung Niedergeckler.

