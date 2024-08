Auto überschlägt sich Schwerer Unfall auf der L165 in Hermeskeil - Zwei Menschen verletzt (Fotos)

In Hermeskeil ist es am Donnerstagmittag gegen 12.49 Uhr zu einem schweren Unfall gekommen. An der Kreuzung der L165 Züscher Straße / Im Adrian kollidierte nach bisherigen Angaben ein Fiat mit einem VW-Post-Transporter. Der Aufprall soll so heftig gewesen sein, dass der Fiat auf dem Dach im Graben liegen blieb.