Polizei : Quad-Fahrerin schwer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Daun (red) Auf der B 257 bei Daun hat sich nach Mitteilung der Polizei am Sonntag gegen 14 Uhr ein schwerer Unfall ereignet. Drei Quad-Fahrer aus dem Kreis Bitburg-Prüm befuhren nach den derzeitigen Ermittlungen von Oberstadtfeld aus kommend in Richtung Daun als vor ihnen zwei Radfahrer nach links in einen Waldweg abbiegen wollten.

