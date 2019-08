Föhren Auf der A 1 ist es am Mittwochnachmittag bei Föhren zu einem schweren Unfall zwischen einem LKW und einem Kleintransporter gekommen. Die Autobahn war dort in Richtung Wittlich zeitweise komplett gesperrt. Mittlerweile ist die Strecke wieder befahrbar. Es kam zu längeren Staus.

Auf der A 1 ist es am Mittwochnachmittag bei Föhren zu einem schweren Unfall zwischen einem Lastwagen und einem Kleintransporter gekommen. Die Autobahn war in Richtung Wittlich zeitweise komplett gesperrt. Wie die Autobahnpolizei Schweich auf volksfreund.de-Anfrage mitteilte, passierte der Unfall gegen 15.45 Uhr in Höhe von Föhren auf der A 1.