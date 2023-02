Frontalzusammenstoß auf der L46 : Schwerer Unfall bei Herforst: Zwei Autos stoßen frontal gegeneinander

Herford Bei der Kreuzung an der L46 bei Herforst hat es heute morgen gekracht. Die Fahrer der verunglückten Autos mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei Herforst hat es am Dienstagmorgen einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Gegen 9:45 Uhr stießen im Kreuzungsbereich der L46 in Höhe der Ortslage Herforst frontal gegeneinander. Die Ursache für den Unfall ist bislang ungeklärt. Beide Fahrzeugführer, jeweils alleine im Fahrzeug, wurden dabei verletzt und vom Rettungsdienst in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht. An beiden Autos entstand großer Sachschaden. Im Einsatz war die Polizeiinspektion Bitburg, das DRK aus Speicher und Schweich sowie die Straßenmeisterei zur Aufnahme von auslaufenden Betriebsstoffen.