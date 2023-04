In den Gegenverkehr geraten Zwei Verletzte nach Unfall in der Eifel

Nach Angaben der Polizei kam es am Dienstag um 16.45 Uhr auf der Landesstraße 4 zwischen Holsthum und Prümzurlay zu dem Unfall. Eine aus Richtung Holsthum kommende 18-jährige Autofahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache mit ihrem Wagen zunächst auf den rechten Seitenstreifen, wodurch sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Dann schleuderte das Fahrzeug auf den Gegenfahrstreifen und kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto eines 23-Jährigen. Die 18-jährige Fahrerin wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Bitburg gebracht. Der 23-jährige Autofahrer wurde vorsorglich mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus nach Trier gebracht. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres, nachfolgendes Fahrzeug durch den Unfall beschädigt. An den beiden hauptsächlich beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden in Gesamthöhe von ca. 20.000 Euro.