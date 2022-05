Polizei : 53-Jährige bei Unfall nahe Mertesdorf schwer verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Mertesdorf Nach Mitteilung der Polizei kam es m Freitag gegen 7.15 Uhr zu dem Unfall, als eine Autofahrerin auf der L 151 aus Richtung Hermeskeil in Richtung Kenn unterwegs war. Etwa 600 Meter hinter der Auffahrt Mertesdorf geriet ihr Auto aus bisher ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in der dortigen Böschung zum Stillstand. Die 53-jährige Frau aus dem Saarland wurde schwer verletzt in ein Trierer Krankenhaus gebracht.