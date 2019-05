POLIZEI : Unfall auf der B 257 bei Messerich: Frau schwer verletzt

Messerich (red) Eine Frau ist am Donnerstagabend auf B 257 bei Messerich schwer verletzt worden. Sie wollte von Messerich kommend mit ihrem Skoda auf die Bundesstraße abbiegen, übersah nach Angaben der Polizei aber einen herannahenden Ford Fiesta, der Vorfahrt hatte. Der Fahrer versuchte offenbar noch dem Skoda auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Dabei zog sich die Beifahrerin in dem Fiesta so schwere Verletzungen zu, dass sie im Anschluss an die Versorgung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. An den Fahrzeugen entstand hoher Sachschaden bis Totalschaden.