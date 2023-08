Polizei sucht Zeugen Zwei Frauen bei Ausweichmanöver schwer verletzt - Unfallverursacher flüchtet

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 23.20 Uhr zu dem Unfall auf der B419 in Höhe der Abzweigung Onsdorf/Nittel, Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein aus Richtung Wellen kommender dunkler Wagen auf der Gegenfahrbahn. Die 20-jährige Fahrerin eines weißen Autos musste nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Dort prallte ihr Fahrzeug gegen zwei Verkehrsschilder, wurde dann wieder auf die Fahrbahn geschleudert und landete seitlich auf der Gegenfahrbahn auf der Fahrerseite. Die 20-jährige Fahrerin und die 21-jährige Beifahrerin mussten von der Freiwilligen Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Beide wurden bei dem Unfall schwer verletzt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich.