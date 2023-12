Schwerer Unfall Mehrere teils schwer Verletzte nach Frontalzusammenstoß in der Eifel

Wie die Polizei mitteilte, kam es am Freitag gegen 14.05 Uhr auf der L1 zwischen Roth bei Prüm und Auw bei Prüm zu dem Unfall. Eine 45 Jahre alte Autofahrerin befuhr die L1 von Roth bei Prüm kommend in Fahrtrichtung Auw bei Prüm. In einer Linkskurve kam sie mit ihrem Auto nach links von ihrer Fahrspur ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Wagen. Die 45-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Der 47 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos sowie ein 11 Jahre altes Kind wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Ein 12 Jahre altes Kind wurde schwer verletzt.