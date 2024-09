In der Vulkaneifel Fahrer lebensgefährlich verletzt: Auto kollidiert mit Motorrad

Hillesheim · Ein Auto und ein Motorrad sind am Montag in Hillesheim frontal zusammengestoßen. Beide Fahrer wurden dabei schwer verletzt. Was zu dem Unfall bisher bekannt ist.

03.09.2024 , 14:29 Uhr

Symbolbild Foto: dpa/Bernd Weißbrod