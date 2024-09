Fahrer lebensgefährlich verletzt Schwerer Unfall in Hillesheim: Auto kollidiert mit Motorrad

Eine 77-jährige Frau war am Montagmorgen, 2. September, auf dem Weg in den Supermarkt. Sie fuhr in Hillesheim über die Kölner Straße Richtung Ortsausgang. Als sie nach links abbiegen wollte, kollidierte die Frau mit einem 49-jährigen Motorradfahrer, der ihr aus Richtung Wiesbaum entgegenkam.