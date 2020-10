Blaulicht : Schwerer Unfall nahe Bernkastel-Kues - Radfahrer stürzt wegen freilaufendem Hund

Schwerer Unfall auf einem Radweg nahe Bernkastel-Kues. Auslöser war laut Polizei ein freilaufender Hund.

Ein Radfahrer war am Samstag, 17. Oktober, 15.55 Uhr, zusammen mit seiner Frau auf dem Radweg von Bernkastel-Kues in Richtung Lieser unterwegs, als er auf einer Wiese neben dem Radweg zwei freilaufende Hunde sah.

Der Radfahrer verlangsamte laut Polizei seine Geschwindigkeit. Als er sich in Höhe der Hunde befand, lief ihm einer der Hunde plötzlich und unvermittelt in sein Fahrrad. Der Mann stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Asphalt auf. Dabei zog er sich schwere Verletzungen an Kopf zu. Zur Behandlung wurde er in ein Krankenhaus gebracht.