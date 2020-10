Schwerer Unfall auf A 1 bei Gerolstein: Feuerwehr befreit Verletzten aus Fahrzeugwrack

Foto: TV/Friedemann Vetter

Daun Ein Schwerverletzter und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Auffahrunfalls auf der A 1 an der Anschlussstelle Gerolstein in Fahrtrichtung Kelberg am Mittwochmorgen.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich laut Polizei gegen 6.50 Uhr am Mittwochmorgen auf der A 1 nahe der Anschlussstelle Gerolstein in Fahrtrichtung Kelberg ereignet.

Dort war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei auf dem rechten Fahrstreifen ein Kleintransporter auf einen vorausfahrenden Holztransporter aufgefahren.

Der Fahrer des auffahrenden Fahrzeuges sei dabei in seinem Wagen eingeklemmt worden. Es habe mehr als eine Stunde gedauert, bis die alarmierte Feuerwehr den schwerverletzten Mann bergen konnte. Dieser sei vom DRK zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus nach Daun gebracht worden.

Die Richtungsfahrbahn Kelberg sei für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen voll gesperrt worden.

Im Einsatz waren außer der Feuerwehr Daun, das DRK mit Notarzt, die Straßenmeisterei Daun und die Autobahnmeisterei Kaisersesch sowie die Polizei Daun und die Autobahnpolizei Schweich.

(red)