Verkehr : Schwerer Unfall: Lkw drängt überholendes Auto bei Gillenfeld von der B421

Gillenfeld Am Freitagnachmittag ereignete sich auf der B421 ein schwerer Verkehrsunfall. Was geschehen ist.

Ein aus dem Bereich Nassau (Lahn) stammender Lkw-Fahrer fuhr am Freitagnachmittag gegen 14.47 Uhr auf der B421 zwischen Gillenfeld und Strotzbüsch, als der hinter ihm fahrende Renault aus Traben-Trarbach zum Überholen ansetzte. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall beim Wiedereinscheren.

Denn hierbei musste Renault-Fahrer nach links ausweichen, weil sich der Lkw-Fahrer nicht an das Rechtsfahrgebot hielt. Durch das Ausweichmanöver geriet das Auto ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet so in den unbefestigten Seitenraum.