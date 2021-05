Unfall : Schwerer Unfall mit drei Verletzten zwischen Saarburg-Beurig und Irsch

Saarburg-Beurig Zwei schwer- und eine leichtverletzte Person hat ein Unfall auf der Hunsrückhöhenstraße am Freitagmorgen gefordert. Die B 407 war 1,5 Stunden voll gesperrt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen Saarburg-Beurig und Irsch ist es am Freitag, 21. Mai, gegen 10.40 Uhr gekommen. Eine 78-Jährige will aus einer Seitenstraße auf die B 407 auffahren. Dabei übersieht sie – so die Polizei – den 68-jährigen Fahrer eines Lieferwagens. Er fuhr auf B 407 aus Richtung Saarburg kommend in Richtung Irsch.