Frontalzusammenstoß mit schweren Folgen : Schwerer Verkehrsunfall auf L9 zwischen Oberpierscheid und Altscheid — Schwer Verletzte und Totalschaden (Fotos)

Oberpierscheid/Altscheid Auf der L 9 sind zwei Autos frontal zusammengestoßen. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Die Insassen wurden zum Teil schwer verletzt.

Am Mittwochnachmittag kam es gegen 16.20 Uhr auf der L 9 zwischen Oberpierscheid und Altscheid zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach ersten Informationen der Polizei waren auf der L 9 aus noch ungeklärter Ursache zwei PKW frontal zusammengestoßen. Dabei wurden zwei Personen schwer und eine weitere leicht verletzt.

Keine der Insassen war eingeklemmt und konnten von der Feuerwehr ohne schweres Gerät befreit werden. Sie wurden vom Notarzt versorgt und in Krankenhäuser gebracht. Während der Unfallaufnahme und der Rettung der Verletzten war die Landstraße in beiden Richtungen voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Totalschaden.