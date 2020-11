Zeugen gesucht : 82-Jähriger in Föhren bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Föhren Ein 82-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen in Föhren gegen einen Stromverteilerkasten und eine Garage gekracht. Er wurde schwer verletzt. Im Ort kam es zu einem Stromausfall.

Gegen 4.50 Uhr am Freitag fährt ein 82-jähriger Mann mit seinem Auto auf der Hauptstraße in Föhren in Richtung Ortsmitte. In Höhe der Hausnummer 58 kommt er aus bisher ungeklärten Gründen nach links von der Fahrbahn ab, beschädigt einen Stromverteilerkasten und stößt gegen die Garage eines Wohnhauses.