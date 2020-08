Blaulicht : Frontalkollision: Drei Menschen schwer verletzt

Gerolstein Bei einem Zusammenstoß auf der Landesstraße 24 zwischen Gerolstein-Lissingen und Birresborn sind am Montag drei Menschen schwer verletzt worden.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am Montag gegen 14.30 Uhr: Eine 77-jährige Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Daun war auf der L 24 unterwegs aus Richtung Birresborn in Richtung Gerolstein. In Höhe des Steingruben-Betriebs Backes geriet sie in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit ihrem Wagen in einen entgegenkommenden PKW, den ein 55-jähriger Mann aus den Niederlanden steuerte.