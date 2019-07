Unwetter : 130 Einsätze in Trier: Umgestürzte Bäume und überflutete Straßen (Update/Fotos)

Ein Baum ist in Trier-West auf ein Haus gestürzt. Foto: TV/Florian Blaes

Trier/Aach/Biewer Ein Unwetter hat am frühen Donnerstagabend in der Stadt Trier, in Biewer und in Aach seine Spuren hinterlassen. Viele Keller liefen voll, Bäume stürzten um. Die Feuerwehren sind im Großeinsatz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von woc/j.e./kaf/siko

Nach heftigen Regenfällen gingen bei der Berufsfeuerwehr der Stadt Trier bis 19.50 Uhr 130 Notrufe ein. Davon waren bis zu diesem Zeitpunkt bereits 50 Einsätze abgearbeitet. Menschen kamen nach jetzigem Kenntnisstand bislang nicht zu Schaden.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe und Feuerwehrdezernent Thomas Schmitt waren ebenfalls vor Ort, um sich ein Bild vom Ausmaß der Schäden zu machen.

Das Unwetter hinterließ auch in der Deutschherrenstraße in Trier seine Spuren. Foto: Friedhelm Knopp

Der Deutsche Wetterdienst hatte am Nachmittag eine amtliche Unwetterwarnung für das Trierer Stadtgebiet herausgegeben und heftigem Starkregen mit Niederschlagsmengen zwischen 25 und 35 Litern pro Quadratmetern und Stunde sowie Windböen mit Geschwindigkeiten um 60 Stundenkilometern angekündigt.

Die #Feuerwehr ist im Moment zu zahlreichen Einsatzorten in #Trier unterwegs. Im Alleenring sind einige Ampeln ausgefallen. Bitte fahrt vorsichtig! pic.twitter.com/CcHEhoji5C — Stadt Trier (@Stadt_Trier) July 11, 2019

Gegen 17.15 Uhr ging es los. Bis gegen 18.30 Uhr gingen bereits 80 Notrufe bei der Trierer Berufsfeuerwehr ein:

In Zurlauben war ein Mann in einem Keller eingeschlossen, der vollzulaufen drohte. Die Feuerwehr befreite den Mann unverletzt.

Im gesamten Stadtgebiet sind mehrere Bäume umgefallen, teilweise auch auf geparkte Autos und auf mindestens ein Haus. Nach Angaben der Feuerwehr waren sämtliche Autos allerdings unbesetzt, niemand wurde verletzt.

Außer in Zurlauben sind auch im weiteren Stadtgebiet etliche Keller vollgelaufen. Alle Freiwilligen Feuerwehren der Stadt sind alarmiert und im Einsatz.

Schwerpunkt des Feuerwehreinsatzes zurzeit: Das Trierer Brüderkrankenhaus. In der Klinik ist ein Keller vollgelaufen, der leer gepumpt werden muss.

Nach Informationen des Volksfreunds ist in der Deutschherrenstraße, Nähe Pferdemarkt, ein Stadtbus auf einer überfluteten Straße steckengeblieben.

In der gesamten Altstadt stand in den Straßen und auf den Plätzen das Wasser teilweise zentimeterhoch. Anlieger packten mit an und befreiten Abflüsse und Kanaldeckel von herabgefallenen Zweigen und Ästen, damit der Regen abfließen kann.

Im gesamten Stadtgebiet kam es zu starken Hagelschauern mit zentimetergroßen Körnern. Mehrere Ampeln fielen aus, zum Beispiel in der Südallee.

Durch die starken Regenfälle ist der Olewiger Bach so stark angeschwollen, dass die Hauptstraße durch den Ort derzeit nicht passierbar ist. Die Bach staut sich derart, dass die Wassermassen drohen, Häuser zu überschwemmen.

Probleme auch bei der Bahn

Die Bahn teilte auf Twitter mit, dass ein Baum zwischen Ehrang und Karthaus auf ein Gleis gestürzt ist. Deshalb verspäten sich die Züge im Streckenabschnitt seit etwa 19 Uhr in beiden Richtungen um etwa zehn Minuten. Es könne kurzfristig zu Zugausfällen kommen.

Gegen 19.25 Uhr teilte die Bahn mit, dass der Bahnhof Trier wegen der Witterung aktuell nicht angefahren werden könne.

Mittlerweile hat der Deutsche Wetterdienst seine Unwetterwarnung für Trier und das direkte Umland wieder aufgehoben. Bis 19 Uhr galt allerdings weiterhin eine Warnung vor starken Gewittern.

Auch in Aach und im Achterweg in Biewer liefen mehrere Keller voll. Dort kam es auch in einem Haus zu einer Verpuffung in der Heizungsanlage.

SWT-Info: Aktuelle Störungsmeldungen der Stadtwerke Trier

Aufgrund des Starkregens sind aktuell (Stand 18.50 Uhr) folgende Störungen bekannt:

- die Parkhäuser Basilika und Konstantin sind gesperrt

- das Parkhaus Hauptmarkt ist betroffen, aber noch befahrbar

- unsere Stadtbusse fahren nicht durch den Ortskern von Olewig, sondern nur über die Riesling-Weinstraße (Umgehung)

- sechs Kanaldeckel im Stadtgebiet sind herausgeflogen

- sechs Ampeln im Stadtgebiet sind ausgefallen